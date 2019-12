Kalousek: Vláda brání zájmy beneficienta svěřenského fondu, ne České republiky

video Události, komentáře o Andreji Babišovi: Kalousek vs. Kubíček

Povaha auditu je důvěrná, podle dosavadních informací médií z něj ale vyplývá, že český premiér je ve střetu zájmů, neboť má nadále vliv na holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to už dříve odmítl a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky.

Podle Evropské komise musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě – a případem se v úterý zabýval i kontrolní výbor dolní komory, který vyzval příslušné úřady, aby mu poskytly český překlad bruselských dokumentů.

„Známe základní parametry, ale potřebujeme oficiální verzi, protože v anglickém auditu jde o hraní se slovíčky,“ vysvětluje předseda výboru a poslanec za hnutí ANO Roman Kubíček. O hlavním sdělení od Evropské komise ani důsledcích nechtěl spekulovat. „Musíme si počkat na definitivní verdikt. Jsme přesvědčeni o tom, že Andrej Babiš podle současné dikce zákona není ve střetu zájmů.“