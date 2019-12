Kontrolní výbor ve sněmovně žádá ministerstva o překlad auditních zpráv ohledně Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj podle náměstkyně Daniely Grabmüllerové odhaduje, že český překlad závěrečné auditní zprávy dorazí koncem měsíce. Jestli poté resort materiály poslancům předá, není jasné. Grabmüllerová řekla jen to, že auditní zpráva i odpověď na ni jsou důvěrné, což jako státní úředníci budou ctít. Důrazně odmítla také to, že někdo na úředníky ministerstva vyvíjí nátlak. „Opravdu se žádný nátlak nekoná,“ prohlásila.

Kontrolní výbor takto rozhodl na úterním jednání, které se uskutečnilo na popud jeho opozičních členů. Debatu o auditu pak přerušil do doby, než oficiální překlad auditní zprávy obdrží.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek chtěl vyzvat vládu, aby minimalizovala škody vyplývající z auditní zprávy a ukončila konflikt zájmů premiéra. Svůj návrh usnesení ale na výboru neprosadil.

Z evropského auditu podle dosavadních informací vyplývá, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má nadále vliv na holding Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Předseda vlády to už dříve odmítl a tvrdí, že převedením své firmy do svěřenského fondu splnil všechny zákonné podmínky. Trvá také na tom, že Česko nebude Bruselu vracet žádné peníze.

Podle Evropské komise musí do dvou měsíců od doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě.