Invalidní důchodci od ledna ušetří za doplatky na lécích. Do konce roku si však musí podat žádost

Limit na léky invalidním důchodcům klesne desetinásobně. „Určitě mi to pomůže, každá koruna dobrá. A jsou lidé, kteří platí za léky daleko víc, takže to pro ně bude velká pomoc,“ je přesvědčena Anna Stejskalová z Plzně, která zaplatí na doplatcích ročně až čtyři tisíce korun.

Snížení lékového limitu se má týkat více než 200 tisíc lidí. Pojišťovny by jim měly za zaplacené doplatky vracet o 200 milionů víc než doteď. „Důchod mám něco přes 10 tisíc a částka 700, kterou doplácím za léky, je opravdu znát, při tom, že si musím hradit další věci, jako je jídlo, ubytování,“ prohlásil Antonín Biluseac z Ostravy.

Pro byla vláda i opozice

Pro nižší doplatky hlasovala loni velká většina poslanců. „Jsou zkrátka závislí pouze na invalidním důchodu, který v reálu může být i nižší než starobní důchod. Myslím, že to je správná cesta,“ prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO).

Už dnes mají roční limit na započitatelné doplatky na léky důchodci nad 70 let. „Ochranný limit pro doplatky na léky by měl pomoci sociálně slabším. A kromě seniorů, kteří jsou jednou ohroženou skupinou, jsou to ti zdravotně handicapovaní,“ podotkl místopředseda sněmovního výboru pro zdravotnictví a předkladatel návrhu Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).