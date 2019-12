Šlachta nastoupil do civilu. Píše knihu a nevylučuje vstup do politiky

Po devětadvaceti letech odcházíte do civilu. Řekl jste, že jakmile do něj vstoupíte, povíte, co vás k tomu vedlo, takže: Jaké byly ty důvody?

Po těch letech jsem sám hodnotil, že na funkci, kde jsem byl, už není možno a nelze nic změnit. Co jsem chtěl v bezpečnostních složkách měnit, jsem na celní správě dotáhl do maxima, vychoval nástupce a v současné době jsem se odhodlal k tomu, že budu psát knihu a zpytovat svědomí, co za devětadvacet let bylo.

Co tedy bylo?

Poslední reorganizace v roce 2016, zrušení ÚOOZ a sloučení útvarů je pro mě takový spouštěč. Očekával jsem sliby architektů reorganizace pana Chovance, Tuhého a Laubeho (tehdejší ministr vnitra, policejní prezident a jeho náměstek, kteří zánik ÚOOZ připravili – pozn. red.) s tím, co se všechno zlepší.

Očekával jste, že vás budou přesvědčovat, abyste u nich po sloučení útvarů zůstal?

Určitě ne. Měl jsem to nahnutý po kauze Vidkun a Bereta, kdy jsem cítil, že to jde z kopce. Tím, že jsem neplnil jejich pokyny, že jsem neplnil, co jsme měli jako celý útvar plnit, došlo k tomu, že jsem odejít musel. S těmi třemi pány bych ale hlavně nebyl schopen vůbec spolupracovat. Takže důvod pro to, že odejdu a s těmi lidmi už se nepotkám, byl můj.

Kdyby bylo po vašem, tak byste zůstal?

Kdyby bylo po našem, nebylo by jenom po mém. Bylo to o fungování, a s námi se (autoři restrukturalizace) ani nebavili o tom, jak by to mělo být. Samozřejmě bych zůstal a pokračoval v práci.

Říkáte, že chcete i nadále sloužit státu, ale ze státních služeb odcházíte. Není v tom protimluv?

Můžu si říkat, že bych chtěl sloužit státu. V současné době mám nabídky ze soukromého sektoru a těch nabídek je dost, ale zatím se do nich nehrnu. Budu mluvit s lidmi, kontaktují mě už teď a říkám jim o tom, co je v bezpečnostních složkách špatně. Bezpečnostní složky v současné době i pod vedením současného ministerstva vnitra a vedením policejního prezidia se dostaly tam, kde bych nebyl schopen fungovat.

Odcházíte ze státních služeb, ale zároveň si nedokážete představit, že byste fungoval v těch soukromých. To znamená co?

Budu přemýšlet. Ve složkách jsem byl devětadvacet let, neodpočíval jsem, neměl jsem dovolenou. Uvidíme, jak se rozhodnu, co bude dál.