První kolona kvůli mýtu roste u Lanžhota

Ještě v pondělních pět hodin se dařilo kamiony odbavovat plynule, lanžhotská kolona se začala tvořit zhruba o dvě hodiny později. Pondělí přitom má být skutečným testem, protože jde o první pracovní den po spuštění nového systému.

Jak po půl osmé uvedli reportéři České televize z hraničních přechodů, jinde než u Lanžhota kolony nejsou, například v Mikulově ale již byla fronta řidičů před distribučním místem. V Český Budějovicích na posledním parkovišti před nájezdem na placený dálniční úsek také žádné kolony zatím nevznikly. „Zatím to vypadá v klidu, všechno stíháme. O víkendu jsme čekali, že budou fronty, ale myslím si, že dnes (v pondělí) a zítra to bude nejvíc,“ řekl provozovatel čerpací stanice na Dlouhé louce Josef Havelka. Dodal, že stanice posílila obsluhu, jedna z prodavaček se věnuje pouze mýtu.

Do nedělních 13 hodin, kdy mohou kamiony v Česku jezdit – poté pro ně platí zákaz až do 22 hodin – se vybraly na mýtném čtyři miliony korun. Do nedělního večera se zaregistrovalo zhruba 315 tisíc vozidel z očekávaných 458 tisíc.