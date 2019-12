Jak se od „sametu“ proměnilo hospodářství? Má dvojnásobný výkon, svačináři už neexistují

Příští týden to bude přesně třicet let od otevření hranic. Moment, kdy lidé už nepotřebovali výjezdní doložky, byl jedním z těch, které předznamenaly velké společenské a ekonomické změny. Současné hospodářství má zhruba dvojnásobný výkon než to v roce 1989. A podobně posílila i kupní síla obyvatel. Méně lidí pracuje v zemědělství, více ve službách.