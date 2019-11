Z olomoucké výstavy ukradli čtyři Štreitovy fotografie. Organizátoři akci předčasně ukončili

V budově fakulty sídlil před třiceti lety okresní výbor KSČ. Studenti tehdy kolem budovy postavili zeď z papírových krabic a nyní během připomínky výročí listopadových událostí roku 1989 happening zopakovali. Štreitova výstava akci doprovázela.

„Někdo odnesl celkem čtyři velkoformátové fotografie profesora Jindřicha Štreita. Fotky jsou majetkem pana profesora, který je fakultě zapůjčil zdarma,“ uvedla v reakci fakulta.

Škola dala pachatelům čas do pátečního večera, aby ukradené snímky vrátili, to se ale nestalo. O dalších krocích fakulta rozhodne v pondělí, předem ale avizovala, že věc předá policii. Původně měly být snímky vystaveny do konce příštího týdne, fakulta ale výstavu kvůli krádeži předčasně ukončila.

Štreitovy fotografie jsou sociálním dokumentem

Rodák ze Vsetína Jindřich Štreit se zaměřuje na sociální dokument. Zachycoval venkovský život v období skomírajícího komunismu. Fotografuje různé sociální i etnické skupiny, obyvatele malých obcí, drogově závislé, nevidomé či handicapované.

Jeho práce jsou zastoupeny v mnoha významných světových institucích. Svou tvorbu představil na více než 1350 samostatných výstavách.