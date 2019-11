Prodavačka, vlajkonoš nebo učeň. Proti totalitě bojovali lidé z měst a vesnic napříč republikou

Teplice: Učeň, který svolal celé město

Demonstrace v listopadu 1989 rozpoutal v Teplicích šestnáctiletý učeň Zbyšek Jindra, přáteli přezdívaný Oněgin. Vylepil s kamarádem Jindřichem Uhlířem po městě plakáty, které svolávaly demonstraci. Lidé se na náměstí začali v Teplicích scházet dokonce šest dní před 17. listopadem. Nejprve ale nebyly demonstrace politické, protestovalo se totiž proti znečištěnému ovzduší.

„Něco pro tebe mám. A ukázal mi ty plakáty. Byly na listech formátu A5, kopírované byly buď sítotiskem, nebo cyklostylem, to už si nevybavuji. První, co jsem mu na to řekl, byla věta: Ty vole, za tohle nás zavřou,“ vzpomínal v roce 2009 Uhlíř pro Mladou frontu Dnes. Asi 300 plakátů během večera přesto vylepili nebo vhodili do schránek. Příslušníci Veřejné bezpečnosti je sice zadrželi, ale odhalily jen asi padesát plakátů.