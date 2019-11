Muži souzení kvůli protiromským nápisům v Letech byli údajně na místě činu

Dva muži, které obžaloba viní, že loni umístili tabule s urážlivými nápisy o Romech v areálu památníku v Letech u Písku, se v danou dobu pohybovali na místě činu. Podle pátečního jednání u píseckého soudu to prokázal signál z jejich mobilních telefonů. Matouš Bulíř a Pavel Kozák čelí obžalobě za popírání a schvalování genocidy. Hrozí jim vězení od šesti měsíců do tří let. Oba muži vinu popírají.