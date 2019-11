Komunista Ondráček ve své disertační práci opisoval, o titul však nepřijde

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček ve své disertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. V pátek to potvrdila Univerzita Palackého v Olomouci (UP), kde politik před osmi lety získal doktorát. Z výsledku kontroly také vyplývá, že většinu teoretické části práce, která tvoří více než polovinu textu, sestavil jako kompilát z poznatků, které byly v době vzniku práce známé. Poslanec KSČM věc nechce komentovat, probere ji prý s univerzitou, až obdrží výsledky. O titul Ondráček přijít nemůže.