Piráti chystají novelu. Akademický titul by šlo odebrat i po 15 letech

V Česku vysoké školy mohou odebrat kvůli plagiátorství diplom do tří let od jeho udělení. Začátkem letošního roku začala řada veřejných univerzit prověřovat závěrečné práce svých studentů. Speciální program je kontroloval na Palackého univerzitě v Olomouci, Masarykově univerzitě v Brně i Technické univerzitě v Liberci

„My se snažíme, aby se student, který opisuje a má příliš velkou shodu s jinými pracemi a podobně, k té státnici vůbec nedostal. To se nám daří.“

Piráti zamýšlejí v novele zákona zakotvit povinnost pro všechny vysoké školy zveřejňovat všechny absolventské práce. Ty by mohly být v jednotném registru. Pokud by se zjistilo podvodné chování během studia nebo u závěrečných zkoušek, mohl by absolvent přijít o titul i po 15 letech.

„Opravdu potřebujeme dosáhnout toho, aby na vysokých školách byla poctivost jako hodnota, která se uznává,“ zdůvodňuje snahu Pirátů Michálek.

Ministr školství je otevřený diskusi o restrikcích pro plagiátory a podvádějící studenty, varuje ale před možnými komplikacemi, které by mohla patnáctiletá lhůta pro možné odebrání titulu přinést.