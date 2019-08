Pochyby rektora Beka. U deseti absolventů spustil kontrolu kvůli možnému plagiátorství

Mikuláš Bek, který v rektorské funkci končí, podepsal příslušná rozhodnutí minulý týden. Teď se připravují komise, které texty znovu posoudí. Budou se zabývat i tím, jakou „míru zavinění“ měl student a jakou jeho vyučující, který ho v diplomové práci vedl, upřesnil Bek. „Doufám, že tyto citlivé kauzy budou rozhodnuty do konce roku,“ dodal.

Odebrání titulu je možné u prací z posledních tří let. Desítka řízení začala po rozsáhlé kontrole, která se na plagiátorství zaměřila. Univerzita posuzovala 1226 bakalářských, magisterských a rigorózních prací z let 2000 až 2018. Z posledních tří let pocházelo 326 textů.

„Je to deset prací, kde jsem se rozhodl zahájit řízení o vyslovení neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky nebo její součásti. Pořád to není rozsudek. Teď začíná řízení podle zákona,“ upozornil končící rektor.