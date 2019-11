Každý dron bude mít svou „espézetku“. Kdo stroj nenahlásí, dostane vysokou pokutu, plánuje ministerstvo

Štítek s imatrikulační značkou, jakou mívají letadla – v Česku tedy OK a kombinace dalších písmen – si budou muset podle legislativy, kterou vládě předkládá ministr dopravy Vladimír Kremlík, pořídit majitelé více než stovky tisíc dronů. Tolik se jich nyní nad Českem pohybuje nebo pohybovat může.

„V oblasti dronů a regulace dronů bych chtěl vládu s legislativními návrhy a řešeními seznámit do konce letošního roku,“ řekl Kremlík. Povinné by potom měly být registrace dronů od poloviny příštího roku. V systému budou údaje o stroji i jeho majiteli. Za nenahlášení mají být až pětimilionové pokuty.

Zatím je registrace povinná pouze pro ty, kdo drony provozují komerčně. Kromě imatrikulační značky je na takových strojích také uveden kontakt na majitele. To je důležité proto, aby bylo možné zjistit, čí stroj je, když někomu spadne. Podle Milana Rolla z Centra umělé inteligence ČVUT se to stává, když dron odletí příliš daleko. „Člověk, když na to kouká okem, v určité vzdálenosti už neodhadne dobře trojrozměrně vzdálenost dronu od překážek,“ vysvětlil.

Při registraci dronů nemohou jejich majitelé čekat žádné úlevy, spíše naopak. Nadále budou platná všechna omezení, která se na provoz dronů již vztahují, včetně třinácti bezletových zón. Bezpilotní stroje nesmějí létat například nad Pražským hradem, jadernými elektrárnami, nad letišti ani v jejich blízkosti.

K Hradu také patří zhruba kilometrový perimetr, který zahrnuje i část historického centra Prahy. „Každý prostor má obecně dané podmínky, za jakých se tam létat smí, případně je na to zvláštní povolení,“ řekl již dříve mluvčí Úřadu pro civilní letectví Vítězslav Hezký.