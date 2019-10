Senátoři schválili novelu, která má usnadnit boj s kůrovcem. Kritiku vyvolaly změny mysliveckého zákona

Kritizovaná úprava mysliveckého zákona se dostala do vládní novely ve sněmovně. Předpokládá, že myslivecké úřady by určovaly plán mysliveckého hospodaření v honitbách místo jejich majitelů a myslivců.

Ministerstvo by podle předlohy mohlo zakázat vstup do lesů

Novela počítá s tím, že opatření podporující boj s kůrovcem budou moci nově stanovit ministerstvo zemědělství, krajské úřady a obce s rozšířenou působností. Opatření by měla okamžitou platnost, projednávána by byla až následně. Stát by například mohl udělit výjimky pro kácení v nedostatečně vzrostlém lese.

Resortu zemědělství také vládní novela dává právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě nedostatku vhodného pěstebního materiálu. Žádat o ně bude moci vlastník lesa. Nedostatek materiálu však vždy bude muset doložit Ústav pro hospodářskou úpravu lesů.

Ministerstvo má mít podle předlohy také možnost, podobně jako krajské a obecní úřady, opatřením obecné povahy zakázat lidem vstup do lesů kvůli jejich bezpečnosti. Zákaz by mohl platit až tři měsíce a mohl by být ještě prodloužen.