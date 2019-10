Nejmenší vesnice se vylidňují. Pomoci má příspěvek na seniora, Slovensku se osvědčil

Schillerová dokončuje analýzu, Dostálová chce o nejmenších obcích mluvit v Bruselu

Ministerstvo financí musí návrh nejprve zvážit. „Bylo by to nové kritérium do rozpočtového určení daní. Požadavky zaznívají, proto dokončujeme analýzu, jak by na tom jednotlivé rozpočty byly, kdyby se toto kritérium zavedlo,“ uvedla ministryně Alena Schillerová (za ANO).

Pravice je skeptická. „Bál bych se toho, že pokud by došlo jenom k dalšímu neadresnému navýšení, tak by to nemuselo dopadnout do těch míst, kde je to nezbytně třeba,“ obává se místopředseda strany ODS Martin Kupka.

Už dnes mohou starostové čerpat peníze třeba z programu obnovy a rozvoje venkova. V něm je k dispozici 1,5 miliardy korun. „Je to na obslužnost území, malé prodejny, komunitní zázemí pro seniory nebo na opravu veřejných budov,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).