Jednání o výročních zprávách ČT skončilo bez výsledku. Opozice chce mimořádnou schůzi, ANO není proti

V Poslanecké sněmovně v současnosti leží výroční zprávy o činnosti a hospodaření České televize za roky 2016, 2017 a 2018. Dolní komoře je předložila Rada České televize, čili kontrolní televizní orgán, jehož členy volí poslanci ze zástupců společenských skupin a proudů a který mimo jiné vybírá generálního ředitele.

Pokud Poslanecká sněmovna některou výroční zprávu dvakrát po sobě neschválí, mohou zákonodárci celou radu odvolat, což je také důvod, proč média jednání o veřejnoprávním vysilateli pozorněji sledují.

Ve čtvrtek se sněmovna výročním zprávám věnovala nadvakrát – během svého dopoledního jednání a večer po interpelacích na členy vlády, přes tříhodinovou rozpravu věnovanou televizi veřejné služby se ale k vlastnímu hlasování nedostali.

Debata o hospodaření

Během debaty výtky směřovaly hlavně k televiznímu hospodaření. Kriticky vystupovali současní i bývalí poslanci Svobody a přímé demokracie, komunisté a také někteří zástupci vládního hnutí ANO, byť jejich předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek apeloval na své kolegy, aby zprávy podpořili.

Podle poslance ANO Pavla Juříčka, který si nechal zpracovat vlastní prověrku hospodaření veřejnoprávní televize, se každý rok z rozpočtu ztrácí půl miliardy korun a ČT tuto částku sanuje z koncesionářských poplatků. Česká televize již dříve Pavla Juříčka oficiálně požádala dopisem o zveřejnění jeho soukromého auditu, což odmítl.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že jeho hnutí předložilo zákon, který má koncesionářské poplatky (hlavní zdroj televizních financí) zrušit a podle Radima Fialy by měla ČT inkasovat peníze ze státního rozpočtu po slovenském vzoru.

„Hospodaření se sedmi miliardami korun získaných především přímým výběrem od občanů se nadále nemůže odehrávat neprůhledně a také nehospodárně,“ prohlásil také komunista Jiří Valenta. Proti slovům o mizejících miliardách se ohradil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) a upozornil na investice do nového televizního studia v Brně a do dětského kanálu.

Zástupci opozice – občanských demokratů, Pirátů nebo lidovců – pak dlouhý hovor o televizních zprávách vnímali jako snahu o zpochybnění veřejnoprávních médií coby jednoho ze základů tuzemské demokracie, případně jako pokus o jejich ovládnutí.

Kritici i zastánci se shodovali v tom, že veřejnoprávní televize by měla spadat pod kontrolní pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Televize na debatu poslanců během dne reagovala na Twitteru, kde mimo jiné uvedla, že se možnosti prověrek NKÚ nebrání.

„Je těžké reagovat na diskusi, ve které zaznívají lži, polopravdy, manipulace, objevují se na zakázku vyrobené dokumenty, falešná čísla a citace bez kontextu,“ komentoval pak průběh sněmovní debaty generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Je to důkaz zvyšujícího se politického tlaku, kdy je debata o hospodaření ve skutečnosti jen způsobem, jak Českou televizi zastrašit.“

Opozice chce mimořádnou schůzi

Protože se o výročních zprávách nepodařilo hlasovat, vystoupili zástupci ODS, Pirátů, lidovců, TOP 09 a STAN s tím, že budou chtít svolat mimořádnou schůzi sněmovny, na které by se zprávy projednaly. Podpora takovému záměru zní i řad nejsilnějšího sněmovního klubu – vládního ANO.

„Jednání poslanců ANO nebylo nijak obstrukční a jednání nezbržďovalo. Takže v každém případě, po domluvě je možné udělat mimořádnou schůzi,“ prohlásil poslanec Roman Kubíček.

„Považuji to za neuvěřitelné,“ komentovala v Událostech, komentářích sněmovní diskusi jeho stranická kolegyně Barbora Kořanová. „Pokud se opozice chystá svolat mimořádnou schůzi, tak to určitě podpořím,“ dodala a připustila, že za obstrukcemi byli vedle poslanců SPD i někteří zákonodárci z ANO. Dokládá to podle ní ale to, že hnutí není stranou jednoho muže. „Drtivá většina našeho klubu je pro schválení zpráv.“

„Na každé schůzi projednává Poslanecká sněmovna desítky zpráv a kolem žádné nebyl takový cirkus. Zprávy Českého rozhlasu procházely sněmovnou jako nůž máslem. Nenajdete jiné vysvětlení, než že to je dušení žáby v ohřívající se vodě, volání ČT k poslušnosti, neboli normalizaci,“ prohlásila potom poslankyně občanské demokracie Miroslava Němcová.

„Musím naprosto odmítnout, že jde o politický tlak,“ oponoval Radim Fiala, místopředseda SPD, jejíž poslanci na čtvrtečním rokování hojně vystupovali. „Čísla jsou jasná, hospodaření České televize je deficitní. Budeme proti těmto zprávám, protože podle našeho názoru hospodaření a činnost není dobrá.“