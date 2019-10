Uvolnila se obrovská energie, vzpomíná na pád komunismu v Československu britská reportérka

„V roce 1989 jsem byla jediná zahraniční korespondentka, která sledovala proces s Václavem Havlem. Velice dobře jsem znala tu situaci a věděla jsem, že se věci začaly dávat do pohybu. Byla jsem v Berlíně, když padla Berlínská zeď. Poté jsem odjela do Československa, abych sledovala pád komunismu u vás,“ vzpomíná Smaleová.

Rozdělená společnost je i jinde

Posledních třicet let podle Smaleové Česku prospělo. „Vždy si můžete přát jiná řešení, než která nastala, ale když se podíváme na to, jak to bylo v roce 89 a ještě předtím, a když se podíváme do pražských ulic dnes – a co je důležitější, když se podíváme na běžné životní podmínky v menších městech –, tak je to mnohem lepší,“ říká.

Rozdělení společnosti, o kterém často mluví sociologové, vnímá Smaleová v celosvětovém měřítku. „Rozdíly mezi venkovskou a městskou populací samozřejmě existují i jinde, nejen v exkomunistických zemích. Na světě je mnoho rozdělených společností, čelíme mnoha výzvám velice rychle a není to vůbec jednoduché,“ dodává žena, která dnes působí v OSN jako expertka na globální komunikaci, tedy i na dezinformace.