Školské odbory hrozí kvůli platům učitelů stávkou. S ministrem Plagou se zatím nedohodly

Vláda v návrhu státního rozpočtu počítá s růstem sumy na platy učitelů o deset procent. Školské odbory žádají navýšení základu výdělku o deset procent a zbytek do odměn. Požadavek podporují i unie a svazy zaměstnavatelů. Plaga plánuje přidat do základu všem učitelům stejně 2700 korun, na odměny by se rozdělilo zbývajících v průměru asi 900 korun.

„Odbory setrvávají na deseti procentech do tarifu. Nemohu a nechci respektovat pouze požadavky odborů, ale musím mít na paměti celou vzdělávací soustavu, ta obsahuje i prostor pro ředitele škol (k odměňování),“ uvedl Plaga. Dodal, že pro rok 2021 vláda počítá s navýšením učitelských tarifů o osm procent.

Původní návrh se už měnil. Plaga nejdřív plánoval polovinu přidávané sumy do tarifů a polovinu na odměny, pak všem učitelům stejně do základu 1750 korun a zbytek do odměn, poté všem 2250 do základu a téměř 1400 korun do odměn.

Odbory se obávají toho, že učitelé slíbené peníze v odměnách nedostanou. „Začínal jsem na návrhu 50 na 50 (procent peněz do tarifů a odměn), teď je to 75 procent na 25 procent (u tarifů a odměn),“ uvedl Plaga.

Babiš: Profese učitele je priorita

Vláda slíbila, že na konci volebního období, tedy na podzim 2021, by měli mít učitelé 150 procent svého výdělku z roku 2017. Je to zhruba 45 tisíc korun. „Nechápu, v čem je takový problém, když profese učitele je jediná, kterou jsme definovali jako prioritu. To, co jsme slíbili, plníme,“ uvedl Babiš.

Odbory požadují, aby učitelé vydělávali o třicet procent víc, než je celostátní průměr. Průměrná mzda dosáhla v prvním čtvrtletí 32 466 korun. Průměrný učitelský plat činil 36 226, odpovídal tak 106 procentům průměru. Pokud by už v současnosti byl na požadovaných 130 procentech, pobírali by pedagogové průměrně 42 206 korun.