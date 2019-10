Stavba rychlodráhy mezi Prahou a Brnem budí v některých obcích nevoli

Koridor budoucí trati široký 600 metrů má protínat například obec Služátky u Světlé nad Sázavou. Františku Chladovi by trať znemožnila obdělávání pole i přístup do lesa, Hynku Bouchalovi by zase měly rychlovlaky jezdit po zahradě. „To snad není možné, že by se to tady mohlo stavět. Věříme, že by se našla třeba ještě jiná varianta,“ říká František Chlad.

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ubezpečuje, že detaily umístění dráhy v konkrétních místech se ještě budou diskutovat. „Umí třeba jít do mělkého zářezu, umí být zakryta,“ nastínil ředitel odboru strategie Radek Čech.

Trasu rychlodráhy má v listopadu schvalovat ministerstvo dopravy. Jistý už je přestupní terminál u Prahy, Jihlavy a Brna. Uvažuje se ještě o zastávkách u Kutné Hory, Světlé nad Sázavou a Velkého Meziříčí.