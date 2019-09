Sypače v pohotovosti, žádné zúžení a nouzové plochy. Zimní kalamita na D1 se nebude opakovat, slibují silničáři

Loňskou prosincovou kalamitu sice silničáři a ministerstvo dopravy připisují mimo jiné chování řidičů kamionů, ale problém byl i v tom, že nasněžilo na rozkopaný úsek dálnice u Humpolce, který nebyl včas připraven na zimu. Vozovka tak zůstala zúžena a někteří řidiči se nemohli z kolony dostat až čtrnáct hodin.

To by se již nemělo opakovat. V současnosti se pracuje na šesti úsecích D1, z nich čtyři jsou na Vysočině. Práce na jednom z nich – u Velkého Beranova – ustanou již v polovině října, na ostatních v průběhu listopadu. V prosinci by tedy měli mít řidiči dálnici mezi Prahou a Brnem k dispozici v plné šíři, bez provizorních betonových svodidel.