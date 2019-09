Rady o laktaci by si neměly ženy hradit samy. Platit je mají pojišťovny, navrhuje ministerstvo

Nyní fungují Národní laktační centrum a Národní linka kojení. Podle jeho lékařky Anny Mydlilové není ale kapacita dostatečná pro všechny ženy, které by pomoc potřebovaly. „Pokud matka dostane včas informaci či pomoc, pokračuje v kojení bez dalších potíží. Většina problémů je řešitelná,“ uvedla. Péči laktační poradkyně si dosud musely matky platit, poté mohly čerpat příspěvek. Pokud by byla hrazená z pojištění, byla by podle ministra dostupnější.

Podle průzkumu ministerstva s agenturou STEM z přelomu srpna a září u více než tisíce žen považuje kojení za důležité 98 procent respondentek. Optimální délka je podle 70 procent z nich půl roku až rok, podle mladších žen více než jeden rok. Podle odborníků je vhodné dítě výlučně kojit bez dalších příkrmů do půl roku a v kojení pokračovat až do dvou let.

Národní komise pro kojení

Z průzkumu vyplynulo, že 17 procentům žen, které rodily v porodnicích, chyběla dostatečná podpora kojení. „Lze vidět rezervy v angažovanosti zdravotníků v podpoře kojení v porodnicích. Zjištěné výsledky jsou tak cenným vodítkem pro práci Národní komise pro kojení,“ uvedla náměstkyně ministra Alena Šteflová.

Komise se má soustředit na podporu kojení a péče v porodnicích, ale i po propuštění domů. Má zajistit, aby všechny porodnice přistupovaly k matce a dítěti podle zásad Baby Friendly Hospital (Nemocnice přívětivá dítěti) Světové zdravotnické organizace (WHO), která připravila deset kroků úspěšného kojení. Jejich součástí je například zákaz reklamy na umělou dětskou výživu v porodnicích nebo ordinacích dětských lékařů.