Jak to tenkrát bylo? Multimediální výstava Totalita vezme návštěvníky doprostřed dění

„Velké množství nejmladší generace nemá povědomí o tom, co se dělo před rokem 1989, jaké historické milníky byly ve 20. století. Týká se to událostí typu znárodnění, kolektivizace, ale i roku 68, a dokonce i listopadu 89. (…) Pokusili jsme se vytvořit něco, co by nejmladší generaci její formou ukázalo, jak to tenkrát vypadalo,“ vysvětluje autor projektu Lukáš Nádvorník.

Projekt Totalita má dvě součásti. Jednak jsou to informační tabule, které návštěvníky seznamují se specifiky života v nesvobodné společnosti. Jednak nafukovací kopule, ve které se promítá video, v němž ona specifika – znárodňování, kolektivizace, okupace, sledování tajnou policií, přehlídky a manifestace na Letné – ožívají.

Domnívá se přitom, že „nemá smysl promítat dokumentární filmy, kde se bude jenom mluvit“. Podle Nádvorníka je odborným garantem projektu historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek, návštěvníky by měli být především žáci ze škol. „Je to o tom, aby se ocitli uprostřed projekce – jakoby uprostřed dění – a dokázali si tak představit, co se tehdy dělo,“ dodal.

Výstava začíná svoji cestu po republice v Českých Budějovicích, kde zůstane do svatého Václava. Poté zamíří na Moravu a od 14. do 19. října bude k vidění v Brně. Ve druhé polovině měsíce (21.–26. října) bude třetí zastávkou Plzeň, od 4. do 9. listopadu Znojmo a v týdnu před 17. listopadem skončí v Praze.