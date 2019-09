Jed proti hrabošům už má zakázano devět firem, nesmějí ho vkládat ani do nor

„ČIŽP nařídila celkem devíti subjektům rozhodnutím o předběžném opatření zdržet se možné plošné aplikace i aplikace do nor přípravku Stutox II,“ řekla ČT mluvčí ČIŽP Jana Jandová. Nikdo ze zemědělců se podle ní zatím neodvolal. Na zákaz by to ale podle mluvčí nemělo žádný vliv. „V těchto případech je ze zákona odkladný účinek odvolání vyloučen,“ doplnila Jandová.

Na problematický jed Stutox II upozornili inspektoři první srpnový týden v souvislosti s hubením přemnožených hrabošů. Ukázalo se, že jed nehubí jen hlodavce, ale podle ministerstva životního prostředí může ohrozit i ptáky, divokou zvěř, psy nebo kočky. Úřad proto pozastavil zemědělcům povolení na plošnou aplikaci jedu. O několik dní později myslivci na jižní Moravě našli desítky otrávených zajíců, několik bažantů i mrtvé čápy.