Kdo pochybil v kauze Adama z Infiltrace? Podle komory jsou lékaři vyčerpaní, režisérka mluví o nedostatku lidskosti

Nemocnice se potýkají s podfinancováním i přetíženými lékaři a sestrami. To mohlo podle viceprezidenta České lékařské komory (ČLK) Zdeňka Mrozka a specialisty na zdravotnické právo Ondřeje Dostála vést k chybám, kvůli kterým skončil Adam Vyčítal po operaci mandlí a krvácení v bdělém komatu. Podle Mrozka českému zdravotnictví chybí do standardů ze západní Evropy desítky miliard ročně. Řekl to v pořadu 90′ ČT24.