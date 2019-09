Těhotenství nebude propustkou z vězení, navrhne ANO navzdory už jiné předložené novele

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) je návrh poslance ANO Petra Sadovského a poslankyně Andrey Babišové komplexnější než ten, co před časem předložila skupina poslanců STAN, Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09. Sadovský předpokládá, že novela by mohla být účinná v roce 2022 nebo dřív.

Podle generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala by samostatné oddělení pro těhotné a matky s dětmi do jednoho roku věku mohlo ve Světlé nad Sázavou vzniknout do několika měsíců od přijetí návrhu novely. Odhadované náklady jsou asi 14 milionů korun. Ve věznici zhruba 16 let funguje oddělení pro ženy s dětmi od jednoho do tří let. Momentálně ho využívá 14 žen a jejich 16 dětí.

Od doby vzniku už část svého dětství ve věznici strávily asi dvě stovky dětí. Podle ředitelky věznice Moniky Myšičkové má věznice od roku 2004 možnost přijímat těhotné ženy do vazební věznice. Je tedy připravená starat se ve spolupráci s lékaři o těhotné, i když této možnosti zatím využily jen dvě vazebně stíhané ženy.