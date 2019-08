Deník N: Tři z pěti exmanažerů Mostecké uhelné zatím nemusí za švýcarské mříže. Odvolací soud zvrátil verdikt

Soudy ve Švýcarsku se kauzou zabývají již od roku 2013. Pro Antonia Koláčka a Petra Krause již je spor konce. Jejich odvolání federální zamítl, tresty vězení jsou tedy pravomocné. Koláček ale dal najevo, že do vězení nenastoupí. Argumentuje tím, že se chce zúčastnit soudního řízení, které probíhá v Česku, což by nastoupení k výkonu trestu v zahraničí znemožnilo. Kraus již ve švýcarské káznici je poté, co ho letos na jaře zatkla policie. I on by se ale chtěl zúčastnit soudu v Česku, požádal proto o přerušení trestu.

Kauza se týká nákupu akcií MUS, které manažeři pořizovali za firemní peníze, jež pak podle soudu nevrátili. Českému státu způsobili podle tribunálu škodu tím, že v roce 1999 koupili státní podíl za nepřiměřeně nízkou částku 650 milionů korun. Švýcarská justice se děním, které se odehrávalo v Česku, zabývá proto, že k údajnému praní špinavých peněz docházelo přes účty ve Švýcarsku.