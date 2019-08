Novinky.cz: Novým ministrem kultury má být Lubomír Zaorálek

Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil ČT, že by se Zaorálkovou nominací do čela resortu kultury neměl problém. Zatím ji však od Hamáčka nedostal.

Jan Hamáček zatím oficiálně jméno nového kandidáta ČSSD na ministra kultury tají. V úterý opakovaně uvedl, že nejprve musí dokončit jednání s danou osobou. „Ve chvíli, kdy jednání ukončíme, jméno oznámím panu premiérovi,“ řekl Hamáček v rozhovoru pro Události. K Zaorálkovu jménu se nechtěl vyjádřit.

Na dotazy zatím nereagoval ani sám Lubomír Zaorálek. Dříve dal najevo, že by za vhodného ministra kultury považoval náchodského starostu Jana Birke. Ten však uvedl, že nabídku na tuto pozici nedostal.

Birke sám naopak možný návrat Lubomíra Zaorálka do vlády podporuje. „Kdyby na to přistoupil a kdyby to byl Luboš Zaorálek, tak Luboš Zaorálek má přeci všechny věci, které je třeba splňovat. Je jazykově vybavený, je známý v zahraničí, je bývalý ministr zahraničních věcí. Zvládnul resort podstatně větší, než je ministerstvo kultury, má s tím zkušenosti. Je to silný člověk, silný hráč,“ podotkl.

Šéf ČSSD by měl oficiální prohlášení učinit záhy. Avizoval, že s novým jménem přijde ještě před pátečním jednáním předsednictva své strany.