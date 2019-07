Miliardy korun mají pomoci vlastníkům lesů, kteří bojují s kůrovcem i klesající cenou dříví

„Ceny jehličnatého dříví z kalamitních těžeb se za poslední dva roky výrazně propadly. Vlastníci lesů proto nemají peníze na obnovu lesa a následnou péči o něj, dotace by jim tak měla částečně dorovnat ztráty, aby měli dostatek financí nutných na zajištění řádné péče o les. Není určená na těžební náklady a nemůže být řeč ani o příspěvku k tvorbě zisku,“ uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Vlastníci lesů se podle materiálu ministerstva zemědělství od konce předloňského roku dostávají s prodejní cenou jehličnatého dříví pod úroveň nákladů nutných k zákonným povinnostem při těžbě, jako je výsadba stromů a jejich ochrana. Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 by mohly být podle úřadu 32,6 miliardy korun.

Možná podpora by měla být vypočítána jako rozdíl mezi tím, co musí dávat vlastníci lesů na nutné náklady, a hodnotou skutečného prodeje dříví. Stát by chtěl vyplatit letos 1,5 miliardy korun, další miliardu v příštím roce.

„Objem podpory v následujících letech bude vyčíslen s ohledem na další rozsah kůrovcové kalamity a situaci na trhu se dřívím. Předpokládá se však nadále nepříznivá situace na trhu se dřívím, nízká úroveň tržních cen dříví, rostoucí úroveň nákladů na péči o les a rostoucí objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Pokud dojde v ochraně lesa a na trhu se dřívím k příznivému vývoji situace, bude podpora redukována, popřípadě i zastavena před koncem roku 2021,“ uvedlo ministerstvo.

Bez pomoci státu nezvládneme zalesňovat, říkají vlastníci

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů rozhodnutí vlády o přidělení miliard korun vítá, i když původně žádalo 3,2 miliardy. „Teď je situace nejhorší na Vysočině, kde hrozí zničení až 80 procent lesů. Trh dřeva kolabuje a my potřebujeme injekci, abychom mohli lesy obnovit. Kalamita letos nejspíš neskončí a nikdo neví, jak dlouho bude pokračovat. Příroda je nás všech, lesy zadržují vodu a bez nich hrozí nedostatek pitné vody,“ shrnul předseda sdružení František Kučera s tím, že pomoc státu budou vlastníci nejspíš potřebovat i příští rok.