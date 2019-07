Říct si v zahraničí své „ano“? Vedle tradičního Slovenska Češi vybírají i Mauricius

Češi každoročně v zahraničí uzavřou kolem dvou tisíc sňatků. Zatímco před pěti lety podle čísel Českého statistického úřadu šlo o 2504 svateb, rok nato to bylo 2230 a v roce 2016 to bylo 2060.

Nejméně svazků uzavřeli Češi v zahraničí za posledních pět let v roce 2017, a to 1685. Loňský rok se ale zase dostal do obvyklého průměru, kdy svateb bylo 2026.

Statistici však upozorňují na to, že jde o hrubá čísla. Zahrnují páry, které v zahraničí dlouhodobě žijí, v některých případech navíc úřady obdrží záznamy o sňatku se zpožděním, někde se sňatky ani neevidují a některé sami novomanželé vůbec nenahlásí. To přitom může znamenat problém.

„Manželství uzavřené v zahraničí musí novomanželé registrovat podle zákona ve zvláštní matrice, která je v Brně, aby stát mohl vést manželství jako platné i v České republice,“ upozornil ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel.