Vládní novela má zjednodušit exekuce. Opozici to nestačí, exekutora bude stále vybírat věřitel

Vládní novela exekutorského a občanského soudního řádu předpokládá, že všechny pohledávky vůči jednomu dlužníkovi bude automaticky řešit exekutor, který začal vymáhat jako první. Již by se tedy nemělo stávat, že jeden člověk, který je ve špatné finanční situaci, bude muset komunikovat s exekutory třeba na sedmi různých místech.

Kromě toho vláda počítá i s tím, že by počáteční náklady na exekuci musel dopředu zaplatit věřitel stejně jako zálohu. „Taková opatření by omezila počet podávaných exekučních návrhů a exekuční řízení by byla ukončována v odpovídající době,“ očekává ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).