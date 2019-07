Notáři do pohraničí nechtějí. Kvůli exekucím a insolvencím jim často nemá kdo zaplatit

„Problematický je především klesající zájem o úřady v oblastech ekonomické periferie, nyní zejména v severních a západních Čechách. Lze ale mluvit o klesajícím zájmu o venkovské úřady obecně. Do konkurzů na uvolněná místa se v těchto regionech hlásí minimum uchazečů splňujících podmínky pro jmenování notářem a množí se situace, kdy se nepřihlásí uchazeč žádný. Týká se to dokonce i krajských měst, konkrétně Ústí nad Labem,“ uvedl pro ČT prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

„Dramaticky se také snižuje počet uchazečů přihlášených do konkurzu, dříve bylo nutno konkurzy do Prahy vypsat na dva dny a standardem bylo přibližně 15 uchazečů, dnes se přihlásí i do Prahy například tři lidé,“ doplňuje Neubauer.

Podle něj se notářům působení v pohraničních oblastech ekonomicky nevyplatí. „Nízký zájem o volné úřady je daný především nižší odměnou z pozůstalostních řízení ve srovnání s většími městy a vysokou zadlužeností tamního obyvatelstva, která komplikuje vyřizování pozůstalostních řízení včetně úhrady odměny notáře.“