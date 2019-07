Předseda Pirátů Bartoš žádá o schůzku se Zemanem. Chce vědět, jak by se choval po volbách

„Je absurdní hovořit o tom, že by se sněmovna rozpustila a nechala vládnout pana premiéra Babiše s vládou na tomto půdorysu nebo s nějakými jinými osobami,“ uvedl předseda Pirátů.

Piráti by mohli rozpuštění sněmovny podpořit za splnění některých podmínek a záruk. „Spočívaly by třeba i v tom, jestli v případě předčasných voleb by byla garance ze strany prezidenta, že by po volbách pověřil sestavením vlády někoho, kdo má 101 hlasů ve sněmovně,“ dodal Bartoš.

Po Babišovi Babiš

Zeman po posledních volbách několikrát řekl, že by v nynějším volebním období i při opakovaných pokusech pověřoval sestavením vlády vždy šéfa ANO Babiše. Hrad to zopakoval například u příležitosti listopadového hlasování o nedůvěře vládě.

„Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády,“ citoval tehdy mluvčí dřívější Zemanovo vyjádření.