Bazény napouštějte z cisteren, radí vodárny. Jinak zkalíte nebo vyčerpáte vodu sousedům

Na českých zahradách stojí v bazénech tolik vody, že by to stačilo na dvě Máchova jezera. S tímto výpočtem přišel už před časem přední český prodejce bazénů. Vodu do bazénů přitom majitelé většinou načerpali z vodovodu nebo studny.

Podle Veroniky Bergerové z Vodního domu u Želivky by bylo lepší, kdyby si majitelé zaplatili na napuštění bazénu cisternu. Při hromadném napouštění totiž mohou vodovody hlavně v menších obcích vyschnout, nebo se voda zkalí. „Může docházet k nasávání usazených sedimentů a voda potom není kvalitní,“ vysvětlila Bergerová.

S tím souhlasí i vodárny. „Voda se znehodnotí nejenom lidem, kteří napouštějí, ale i jejich poměrně širokému okolí,“ upozornila mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá. Zaplatit si dvě cisterny vody vyjde v případě bazénu o objemu 18 kubíků na zhruba tři tisíce korun.