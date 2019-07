Obce dostanou 2,5 miliardy na vodovody a kanalizace. Dotační program odstartuje na podzim

Obce budou moci čerpat peníze na výstavbu kanalizací, stavbu a modernizaci čistíren odpadních vod nebo budování vodovodů, zdrojů a úpraven pitné vody. Mohou ale také posílit kapacitu stávajících zdrojů nebo akumulaci pitné vody, jde i o výstavbu přivaděčů, které zajistí dopravu pitné vody z kapacitní vodárenské soustavy tam, kde je pitné vody nedostatek.

Peníze půjdou obcím ze Státního fondu životního prostředí. „Z toho asi pět set milionů by mělo jít do nových vodovodů a zásobování pitnou vodou a dvě miliardy do oblasti zlepšení kvality vody z hlediska odkanalizování odpadních vod,“ řekl Brabec.

Ministr životního prostředí @RibraRichard v Brně slíbil starostům 2,5 miliardy v dotacích na čistou vodu (vodovody, kanalizace, čistírny). O 3 miliardách na boj s kůrovcem teprve bude jednat vláda. #sucho #klima pic.twitter.com/acQfwfzpDg — Michal Cagala (@mcagala) July 2, 2019

O dotace bude podle ministra velký zájem

Podle něj jsou to v obou případech peníze, které už Česká republika nemá z Evropské unie. „Proto jsme se to rozhodli dofinancovat z národních zdrojů. Vzbudilo to celkem nadšení, protože celá řada obcí na tyto peníze čeká,“ poznamenal ministr. „Dali jsme čas do 1. listopadu, aby si obce mohly připravit své projekty a požádat. Máme udělanou analýzu, že o to bude velký zájem,“ dodal.

Schválené projekty se musí uskutečnit do konce roku 2024. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman řekl, že dotace pomůže žadateli uhradit téměř 64 procent z celkových výdajů. Žádat lze samostatně nebo v kombinaci v rámci komplexních projektů budování vodohospodářské infrastruktury.