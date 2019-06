Dění kolem Staňka má odpoutat pozornost od Babišových kauz, zní z opozice

Bartoš prohlásil, že Zeman by se měl držet toho, co mu ukládá ústava. „Bohužel jsme u něho dlouhodobě svědky nerespektování a v tomto případě dokonce porušování ústavních pravomocí,“ napsal. Zemanovy kroky podle něj nepřispívají stabilitě na politické scéně. „Bohužel jsme opět svědky toho, že současný prezident společnost spíše rozděluje, než spojuje,“ dodal.

Předseda SPD Tomio Okamura má za to, že podstatou není Staněk, ale permanentní krize vlády kvůli tomu, že je její součástí nestabilní a rozhádaná ČSSD. „Což je ovšem také vina Andreje Babiše, protože si ji do vlády vybral. ČSSD by měla z vlády odejít, protože dlouhodobě jen škodí občanům a nepřináší nic pozitivního. Hnutí SPD nabízí funkční alternativu - vládu odborníků sestavenou vítězem voleb, která by prosazovala také dohodnuté programové priority SPD. O podpoře takové vlády jsme ochotni jednat,“ uvedl.

Výsledkem podle něj má být to, že Babiš bude vypadat jako zachránce ČSSD, Zeman jako moudrý usmiřovatel. „A vděčný Hamáček, že s ním vůbec premiér a prezident mluví. Čím déle se to bude řešit, tím víc z toho bude Babiš těžit,“ poznamenal. Sociálním demokratům podle Fialy připadá role takzvaných užitečných idiotů.

Předseda STAN Vít Rakušan považuje nejnovější vývoj za prohru pro ČSSD. „Mohli vyslovit vládě nedůvěru, mohli z vlády včas odejít. Oni si místo toho nechali svázat ruce, jednu Zemanem a druhou Babišem. Už nemají žádné herní pole a žádné dobré řešení. Tak to vypadá, když někdo dlouhodobě vede politiku jen pro posty, ne pro věc,“ míní.

Cyril Svoboda se opřel do prezidenta

Bývalý ministr v několika vládách a někdejší předseda lidovců Cyril Svoboda, který psal části ústavy týkající se prezidenta, považuje politické řešení současné situace za nejvhodnější.

„Jestliže je navržen někdo na odvolání, prezident ho odvolá hned a vyhoví premiérovi na jmenování nového člena vlády hned, bezodkladně,“ řekl Svoboda, který je formálně poradcem premiéra Babiše, když píše vládě stanoviska k legislativním návrhům.

Svoboda poukazuje na to, že vláda je odpovědná sněmovně a prezident vstupuje do vztahu, který mu nepřísluší. „Je to v rozporu s chováním ústavního činitele, který s ústavou nakládá podle její podstaty,“ podotkl. Zároveň se postavil proti úvahám, podle kterých by měly být do ústavy zakotveny lhůty, v nichž by měl prezident jednat.