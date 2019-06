Žalobce chce pro exředitele Homolky Dbalého devět let vězení a trest 15 milionů korun

Státní zástupce Zdeněk Matula požaduje pro exředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého devět let vězení a peněžitý trest 15 milionů korun. Uvedl to při závěrečné řeči v druhé Dbalého korupční kauze, která se týká tří okruhů nemocničních zakázek z let 2008 až 2011. Soud už Dbalému v první větvi kauzy uložil devítileté vězení a propadnutí majetku, avšak tento verdikt není pravomocný, takže ho Matula nemohl zohlednit.