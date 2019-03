Odposlechy Rittiga nemůže obžaloba použít, řekl soud. Policie je nahrála při jiném případu

Vlivného lobbistu Ivo Rittiga policie odposlouchávala při schůzkách v pražském hotelu Ventana až do chvíle, než zařízení odhalili lobbistovi spolupracovníci. Když teď žalobci chtěli nahrávky využít v případu údajně předražených jízdenek pražského dopravního podniku, u soudu narazili.

„Městský soud v Praze dospěl k závěru, že (nahrávky) nejsou použitelné,“ uvádí obhájkyně Marka Stubleyho Katarína Oboňová. Soud totiž odposlechy nařídil v případu podezření z korupce bývalého žalobce Libora Grygárka.

„Soud vyhodnotil, že prostorové odposlechy v jiné věci není možno použít,“ potvrzuje obhájce Ivo Rittiga Vlastimil Rampula. „Policie a státní zástupce udělali chybu a tudíž nemohou být využity v této věci,“ dodává Jiří Matzner, advokát obžalované účetní Jany Šádkové.

Žalobce Adam Borgula s rozhodnutím soudu nesouhlasí, odposlechy považuje za zákonné. „Jsou to důkazy, které jsem navrhl, a mají svou důkazní sílu, o níž jsem opíral i obžalobu,“ uvádí. Pomocí nahrávek chtěl prokazovat, že Rittig a další měli vliv na společnost Neograph, která tiskla údajně předražené jízdenky pro pražský dopravní podnik.

Verdikt může ovlivnit i kauzu úniků z BIS

Výrok soudu odmítající využití odposlechů může ovlivnit i další případy. Stejné odposlechy totiž policisté použili i v kauze údajných úniků informací ze zprávy BIS. Tam čelí kromě Rittiga obžalobě i Jana Nečasová, dříve Nagyová.

Soud už má námitku proti nahrávkám na stole. „Použití takovýchto odposlechů v jiné věci, než ve které bylo nařízeno, není v souladu se zákonem,“ domnívá se Rittigův obhájce Rampula.

Žalobce kromě odposlechů sází i na spolupracujícího obviněného Jaroslava Kubisku. „Člověk by asi neměl mít žádná očekávání, pokud se pustí do boje s takovouto skupinou,“ poznamenává Kubiska. „Dobrý pocit z toho mám, akorát se vždycky rozčílím, když vidím toho Kubisku,“ říká na adresu spolupracujícího obviněného Rittig.

Samotná kauza jízdenek dopravního podniku se v současnosti blíží k závěru. Soud chce do příštího týdne dokončit provádění důkazů, poté přijdou na řadu závěrečné řeči advokátů a žalobce a následně padne rozsudek. Obžalobě čelí 17 lidí. Za zjednání výhody a za zpronevěru hrozí části z nich pět až deset let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti pak až osm let.