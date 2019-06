Kropení žáků rozprašovačem i vyhlašování „vedřin“. Školy musí řešit vysoké teploty ve třídách

V břeclavské základní škole Slovácká nejprve hledali levnější řešení. „Udělali jsme síta na ventilačky a ty jsme nechali přes noc otevřené. To ale nepomáhalo, takže jsme namontovali větráky. Taky to nepomáhá, tak jsme začali zavádět klimatizace,“ řekla ředitelka školy Iva Jobánková s tím, že do všech tříd klimatizaci pořídit nemohou. „Je to obrovská položka, ale alespoň horní patra vyřešit.“

„Sprchu na dvůr, nějaké osvěžení, nějaké kropení, to jsou asi všechny možnosti, jaké školy mají. Pochopitelně, kdyby ve školách byla rekuperace, tak by to bylo ideální. Ale to jsou peníze, které školy nemají,“ řekla České televizi prezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

Podobné je to v Mladé Boleslavi, kde podle ředitele kvůli vedru žáci občas kolabují. „Nemáme peníze na základnější věci, natož abychom měli na klimatizace. Je to chyba státu, že dává do škol málo peněz,“ postěžoval si Klíma. Připustil však, že nejde jen o peníze. Klimatizaci totiž nechtějí povolit památkáři.

„Máme bohužel každoročně několik kolapsů. Stává se nám pravidelně jednou i dvakrát za týden, že nám dítě omdlí nebo zkolabuje. Jsme v historické budově, chtěl jsem už několikrát alespoň část učeben odklimatizovat, ale máme problém s památkáři,“ vysvětlil Klíma.

Někde kropí žáky rozstřikovačem

Když ve třídě není klimatizace a ředitel školy výuku nezkrátí, učitelé řeší vedra třeba přesunem výuky do plenéru. „Do výbavy žáků jsem zařadila deky, spreje proti klíšťatům. Po velké přestávce odcházíme do parku. Nedá se to ve třídě vydržet,“ napsala na sociální síti v diskusi skupiny Pedagogická komora Jana Uličná.

„Mně se osvědčilo ochlazovat děti rozprašovačem, má to velký úspěch. Popřípadě kluci si máčí celou hlavu v umyvadle. Pak se soustředí rozhodně o poznání lépe,“ uvedla v internetové diskusi Martina Nečesaná. „Děti (třetí třída) si namáčejí ručníky a dávají si je za krk nebo na ruce… Aspoň něco,“ doplnila diskuzi Petra Slechanová.

Podle ředitelů by měl situaci řešit stát a do škol investovat víc peněz. „Považuju za hrubou chybu, že se to centrálně neřeší. Třeba úřady a banky mají klimatizaci úplně standardně, přitom na školy se v tomhle ohledu vůbec nemyslí. Stát by měl na školství uvolňovat víc peněz,“ dodal Klíma.