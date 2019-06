V Česku je nejvíc nemocných neštovicemi za posledních 9 let. Nejhorší situace je na Moravě

V České republice je nejvíce případů planých neštovic za posledních devět let. Od začátku roku Státní zdravotní ústav eviduje přes 35 tisíc nemocných. České televizi to potvrdil Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Podle něj to však není neobvyklé, po několika letech se nárůst počtu nemocných opakuje pravidelně. Nejvíc případů neštovic je teď v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji a na Vysočině.