Spalničkami onemocnělo už 530 lidí. Očkovat se opět mohou i dospělí

Od příštího týdne má být v Česku opět dostatek vakcín proti spalničkám i pro dospělé zájemce. České televizi to potvrdila Miriam Kejzlarová, mluvčí firmy GlaxoSmithKline (GSK) vyrábějící vakcínu Priorix, jednu ze dvou na našem trhu. Dodávky této vakcíny do Česka přerušili kvůli velké celosvětové poptávce v polovině března.

„Vakcína Priorix byla po dvouměsíčním výpadku již propuštěna do distribuce a měla by být běžně dostupná od příštího týdne,“ řekla ČT mluvčí GSK Miriam Kejzlarová. Konkurenční vakcína M-M-Rvaxpro bude podle SÚKL na českém trhu až v červenci.

Za nedostatek vakcín může velká poptávka nejen v Česku. „Obě vakcíny jsou vyráběné v zahraničí a výrobci se snaží vyrovnat s nárůstem poptávky po dodávkách z různých zemí, kde je aktuálně zvýšený výskyt spalniček kvůli poklesu proočkovanosti dětské populace,“ vysvětluje epidemiolog Rastislav Maďar. „Jednoznačným důvodem krátkodobé nedostupnosti vakcíny je trvající zvýšený globální zájem,“ potvrzuje také Kejzlarová.

Pozdě objednaní musejí čekat

V celorepublikové síti očkovacích center Avenier se dospělí aktuálně na očkování proti spalničkám nemůžou objednat.

„U nás teď očkujeme jen pár v minulosti objednaných, kterým vakcínu, na základě objednávky ještě v čase dostatku vakcín, držíme. Na přeočkování proti spalničkám se u nás nový zájemce dočasně neobjedná ani přes web či naše call centrum – Zelenou linku. Snad se to příští týden pohne,“ říká Maďar, který je zároveň garantem těchto center. „Nedostatek se netýká pravidelného očkování dětské populace proti spalničkám, kde je jejich počet zajištěný na dostatečné úrovni,“ dodává.

Některé ordinace mají však i přes problémy výrobců vakcíny stále v zásobě. „U nás máme zatím vakcín pro zájemce dostatek, samozřejmě pokud by přišlo sto lidí naráz, tak by to problém byl,“ doplňuje Andrea Zinková ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zájem o očkování i testování na protilátky ze strany dospělých je stále velký.