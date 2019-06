Český soud poprvé schválil vydání Tchajwanců do Číny. Ti se bojí mučení i popravy, podle soudu to ale nehrozí

Vrchní soud v Praze schválil vydání osmi Tchajwanců podezřelých z podvodů z Česka do Číny. Uvedl to server iDnes.cz, podle kterého je to poprvé, kdy české soudy umožnily vydání zadržených do Číny. Vydání musí ještě schválit ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).