Kauza nemocničních zakázek: Obhájci hlavního obviněného podle policie vynášeli informace

Další Horáčkova advokátka měla dát věznici telefonní číslo jeho sestry a tvrdit, že je její. Horáček tak prý mohl sestře volat, což mu mělo umožnit i ovlivňovat svědky. „Advokátka poskytla nepravdivé čestné prohlášení o svém telefonním čísle do vazební věznice,“ podotýká státní zástupce Matula.

Má jít o Horáčkovu exadvokátku Ninu Rydlovou, která měla ze spisu bez souhlasu klienta vynášet citlivé údaje. „Podnět je čerstvý a bude přešetřen nezávislým kontrolním orgánem, což si jistý čas vyžádá,“ reagovala mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. „Je to vymyšlené, já jsem žádné dokumenty neměla k dispozici,“ odmítla podezření Rydlová.

Podnikatel Horáček i exředitelka Nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská skončili před rokem po policejní razii na čas ve vazbě. V kauze nemocničních zakázek teď detektivové míří i na advokáty. „Jedná se ve dvou případech o vynášení informací ze spisu, to znamená porušení povinnosti mlčenlivosti,“ potvrdil státní zástupce Zdeněk Matula.

Matula: Předpokládám další obvinění

Horáček začal s policií spolupracovat a vypovídá i o dalších údajně zmanipulovaných tendrech. Například o dodávkách monitorovacího systému do Nemocnice Na Bulovce.

Podnikatel vypověděl, že na žádost šéfky nemocnice Andrey Vrbovské připravil tuto zakázku pro známého tehdejšího ministra Svatopluka Němečka (ČSSD). „Paní ředitelka mluvila o této akci jako – jejími slovy – o ‚úlitbě bohům‘, neboť z osoby pana Macháčka nebyla nadšená, ale musela vyjít vstříc tehdejšímu ministrovi,“ uvedl Horáček.

Spoluobviněná Vrbovská ČT vzkázala, že jde o soubor lží. Exministr Němeček reagoval prostřednictvím SMS, v které uvedl, že jde o „totální nesmysl“. Horáček si za svou výpovědí stojí. „Ty skutečnosti lze zcela jistě ověřit i z jiných zdrojů,“ dodal obviněný podnikatel.

Policie by měla ještě do léta rozhodnout, zda obviní někoho dalšího. „Tuto okolnost nelze nikdy vyloučit a já to v této věci i předpokládám,“ řekl k tomu státní zástupce Matula.

Policisté předpokládají, že vyšetřování první části údajné korupce ve zdravotnictví kolem podnikatele Horáčka by mohlo být ukončeno v závěru roku. Pak by případ mohl postoupit před soud.