Andrej Babiš by se měl zklidnit, i on má v EU svůj byznys, míní komunistický poslanec Dolejš

Auditní zprávy, které z Bruselu zamířily do Česka a hrozí vracením dotací, jež směřovaly z Evropské unie do firmy Agrofert ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše, jsou podle komunisty Dolejše jen pokračováním několik let trvajícího problému. „Problém čerpat dotace máme dlouhodobě a určitě to není problém jen České republiky. Čas od času se stává, že dojde až na ty korekce. Myslím, že za těch patnáct let, co jsme v Evropské unii, se to stalo už několikrát, a někdy to opravdu hodně bolelo. Je to problém, který minimálně signalizuje, že čerpání dotací není v pořádku a že to může mít i systémový charakter,“ řekl v Interview ČT24 komunistický poslanec Jiří Dolejš. „Jsme země, která neumí dotace čerpat, jak by měla“ „Na jedné straně to beru jako signál špatného fungování systému a na druhou stranu, pokud se ukáže, že je něco špatně, beru to jako přirozenou věc, tak se ty peníze vrátí,“ dodal.

„Vždy, když došlo k nějakému viditelnějšímu případu, byl zájem na tom, systém zrevidovat, díry zalátat, a myslím, že to neproběhlo ke všeobecné spokojenosti, protože by se ty případy asi neobjevovaly. Může se stát, že se zmýlí auditor, ale my máme problém nejenom s kontrolou, zda se čerpá oprávněně, ale i s přípravou. Jsme země, která dotace neumí tak, jak by měla,“ míní Dolejš. Na otázku, proč tedy komunisté nebyli pro pozastavení plateb Agrofertu, Dolejš odpověděl: „Ta informace zejména z ministerstva financí byla taková, že nejvíce sporné případy proplácené nejsou, že už byly pozastaveny.“ Střet zájmů Andreje Babiše se podle poslance Dolejše vyvíjí od doby, kdy vstoupil do politiky. „Nerad bych vynášel definitivní soudy,“ odvětil na otázku, zda si myslí, že je premiér v současné době ve střetu zájmů.

„Politicky je problém, když člověk, který je velkopodnikatel, dokonce se říká oligarcha, miliardář, a to dokonce dolarový, jestli vstoupí do politiky, protože jeho váha a angažovanost v ekonomice, ale i mediální oblasti, jsou takové, že můžou věci ohýbat,“ vyjádřil se vzápětí. Podle jeho slov je to ale problém i světových politiků, zmínil třeba amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Myslím, že i Andrej Babiš má dostatek právníků, aby mu vysvětlili, že některé bitvy nemusí vyhrát,“ zmínil také. Reakci předsedy vlády na výtky Bruselu označil za emotivní. „Skoro bych ji nazval vzteklou,“ upřesnil. „Andreji Babišovi bych skoro radil, aby zklidnil rétoriku, i on má v Evropské unii svůj byznys, i on chce jako premiér prosazovat zájmy České republiky, a když bude v Evropě za člověka, který se neumí chovat, tak to tomu určitě neprospěje,“ dodal s tím, že už nyní jde o reputační problém.

Zaplněné Václavské náměstí, kde demonstranti požadovali odstoupení Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové, kterou jmenoval krátce poté, co policie podala návrh na obžalobu premiéra v kauze Čapí hnízdo, i avizovaný protest na Letné podle Dolejše nejsou signál k předčasným volbám ani odchodu Andreje Babiše. „Třicet procent voličů miluje Andreje Babiše, třicet procent nechodí k volbám, třicet procent volí strany v takzvaném antibabiš bloku,“ řekl.

A komunisté tak i nadále vládě budou „krýt záda“. „Ta úvaha je jednoduchá, vládu Andreje Babiše jsme podpořili v roce 2018. Byl to sice jednorázový akt, ale aby se negoval, tak by muselo být buď hlasováno o nedůvěře, anebo by sama vláda musela chtít hlasovat o své důvěře,“ řekl Dolejš. „Pokud by trestní stíhání Andreje Babiše pokročilo negativním směrem, tak bychom museli zvažovat, zda to nemá dopad na Českou republiku, ale soudní jednání ve věci Čapího hnízda asi bude ještě nějakou chvíli trvat,“ dodal Dolejš. „Společnost je rozdělená a volič od Andreje Babiše neodchází, to je podstatné,“ dodal.

