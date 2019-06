Co uchazeč, to ředitel. Do vedení škol se lidé nehrnou, ministerstvo má adepty hledat, soudí Čižinský

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima poukázal také na to, že atraktivita učitelství nespočívá jen v čísle na výplatní pásce, ale podle jeho slov hraje roli také postavení učitele ve společnosti. „Každý sám by se tady měl zamyslet, mít k učiteli důvěru, často se stává, že dítě si doma postěžuje, ale ten svět není černobílý, že dítě je geniální a učitel ten špatný,“ poukázal na časté smýšlení rodičů.

Ministr školství také plánuje v rámci novely školského zákona další změnu formy státních maturit. „Návrh počítá s tím, že didaktické testy by zůstaly v rukou státu, ale ústní část nebo slohovka v češtině by se vrátila zpět na školy,“ upřesnil ministr. Považuje to za narovnání důvěry v prostředí škol, ačkoli od ředitelů gymnázií zaregistroval obavy, že po vrácení hodnocení školám se bude podvádět.

Rektor Zima považuje takový krok za návrat ke zdravému rozumu. „Jestliže student napíše sloh (…), někam se to odešle a na nějakém moudrém úřadu to pak někdo posuzuje. To je naprosto nesmyslná věc, absolutně nesrovnatelná,“ poznamenal Zima. Za efektivnější systém, než aby stovky aut vozily práce po České republice, by považoval například dohodu na úrovni kraje či města, že si školy slohové práce mezi sebou vymění ke zhodnocení. Ušetřené prostředky se pak podle něj mohou dát učitelům.