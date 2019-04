Průměrný plat učitele vloni vzrostl o 11 procent na 35 tisíc. Plaga chystá masivní navyšování

S tímto rozdělením nesouhlasí odboráři, kteří usilují o to, aby šlo více peněz do pevných tarifů. Předseda školských odborů František Dobšík řekl, že ředitelé v současnosti rozdělují peníze na odměny až na konci roku, místo aby je jimi motivovali průběžně během roku. Upozornil také, že nástupní plat pedagoga je stále velmi nízký. Pohybuje se kolem 25 tisíc korun měsíčně, což podle něj od učitelské profese odrazuje řadu mladých lidí.

Trend chce Plaga udržet i v následujících letech. „Předpokládáme, že v roce 2019 dojde k patnáctiprocentnímu nárůstu mzdových prostředků, které školy mají k dispozici,“ řekl ministr s tím, že by chtěl peníze v budoucnu rozdělovat rovným dílem do tarifní a netarifní části odměn, aby učitelům zajistil jistotu a zároveň umožnil ředitelů přidat těm, kdo mají dobré výsledky.

Splnění závazku předpokládá, že vláda v letech 2020 a 2021 najde pro učitele 22 až 23 miliard. Pak by průměrně brali 150 procent úrovně roku 2017, jak stojí v programovém prohlášení. To má platit i pro nepedagogické pracovníky. „Konkrétní rozložení do dvou let bude předmětem jednání v rámci rozpočtového vyjednávání,“ uvedl ministr.