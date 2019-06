Stydím se za rozhodnutí Ústavního soudu, který se zastal hoteliéra, uvedl Rychetský. Podle něj šlo o diskriminaci

Podle Rychetského je teoreticky možné, že by se Ústavní soud mohl věcí zabývat ještě jednou, pokud si nějaký jiný podnikatel bude počínat stejně: „A je možné, že se obchodní inspekce pochlapí a také mu dá pokutu, je možné, že se pochlapí správní soudy, a nebudou respektovat tento nález a pak by se to k nám mohlo dostat a mohli bychom to v rámci pléna přehodnotit a já říkám zbourat. Já bych to uvítal, ale to je dlouhá cesta.“

Druhou variantou je podle něj zásah evropských soudů vzhledem k tomu, že se v kauze aplikovalo implementované evropské právo. Nejvyšší správní soud, kam se případ vrátil, by se měl podle Rychetského nyní obrátit na Soudní dvůr Evropské unie do Lucemburku. „To by byla rychlejší a efektivnější cesta, jak se s tím nálezem vypořádat.“

V Otázkách Václava Moravce spolu s předsedou Ústavního soudu o tématech české justice debatovali také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a náměstek ministryně spravedlnosti Jeroným Tejc.