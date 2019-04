Ústavní soud se zastal hoteliéra, který chtěl po ruských hostech podepsat nesouhlas s okupací Krymu

Svobodné podnikání je i prostorem k seberealizaci

„Šlo o bezprostřední reakci na jednoznačné porušení mezinárodního práva. To, co udělal daný stěžovatel, konec konců bylo v souladu s českou zahraniční politikou i politikou mezinárodních organizací,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček.

Forma vyjádření názoru na anexi Krymu sice podle Ústavního soudu mohla být jiná, to ale nebylo podstatou sporu. Soudce Šimíček zdůraznil, že svobodné podnikání není jen cestou k zisku, ale také prostorem k seberealizaci, a stát by do něj měl zasahovat jen výjimečně. „Toto nebyla ta situace, kdy by do toho měl stát formou sankcí vstupovat,“ řekl Šimíček.

Odmítnutí kvůli rase nebo náboženství by diskriminací bylo

Ústavní soudci také poukázali na to, že i státy rozlišují ve vztahu k jednotlivcům podle státní příslušnosti, která je něčím jiným než národnost nebo rasa. Odmítnutí zákazníka pro etnickou příslušnost nebo náboženství by podle soudu diskriminací bylo.

V únoru a březnu 2014 Rusko anektovalo poloostrov Krym, který byl součástí Ukrajiny. Když potom v dubnu 2014 přišla inspektorka České obchodní inspekce do hotelu Brioni, našla tam oznámení, že občané Ruska se s platností od 24. března nemohou ubytovat, pokud nepodepíšou prohlášení odsuzující okupaci Krymu.