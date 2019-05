Voda opadla, vodohospodáři regulují přehrady

Třeba v Českém Těšíně zůstávala ještě ve čtvrtek večer v pohotovosti městská policie. Podle starostky Gabriely Hřebačkové (Nestr.) jsou menší toky v současnosti slabinou a mohou znamenat riziko, proto se domluvila s hlídkou městské policie na objížďkách. „V případě, že by tam hrozilo nějaké nebezpečí, tak samozřejmě dáme vědět a samozřejmě budeme stavět bariéry z písku,“ řekla ještě ve čtvrtek večer.

Do normálu už se vrátily i rozvodněné toky na severovýchodě Česka. V minulých dnech přitom kvůli vydatnému dešti dosáhly například Bečva nebo Olše třetího stupně povodňové aktivity.

Ve Zlínském kraji už by během pátku pršet nemělo. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude převážně polojasno s nejvyššími odpoledními teplotami od 17 do 20 stupňů Celsia. V sobotu by mělo být polojasno až oblačno, odpoledne místy s přeháňkami, ojediněle bouřkami.

V místech, kde pršelo, jsou zároveň téměř plné přehrady. Vodohospodáři regulují jejich přítok a odtok, aby nepřetekly a zároveň aby v nich zůstalo dost vody pro případné další období sucha.