ČT večer odvysílá z Národního muzea debatu lídrů. Moderuje Světlana Witowská

video Witowská: V Národním muzeu je to i proto, že v debatě máme akcent vazby národní a evropské politiky

Debata bude rozdělena do několika témat. „Vycházeli jsme z exkluzivního průzkumu pro ČT, abychom vyšli vstříc tomu, co nejvíc zajímá diváky. Debatu máme rozdělenou na tři tematické bloky. Jeden jsme nazvali lidé, druhý peníze a třetí bezpečnost. To jsou nejzákladnější pilíře, na kterých budeme stavět,“ přiblížila moderátorka diskuse Světlana Witowská.

Například v případě bezpečnosti se budou bavit o přístupu k migraci, tedy jestli třeba mají být na hranicích obnovené kontroly. Lidi ale podle průzkumu zajímá i dvojí kvalita potravin, poznamenává Witowská.

Vzhledem k tomu, že se účastní i politické strany, které mají své zástupce v Evropském parlamentu posledních 15 let, co je Česko v EU, tak se moderátorka bude ptát, co tam po tu dobu jejich politici dělali.

Česká televize rovněž využije svou síť zahraničních zpravodajů. „Natočili jednu otázku a předsedové stran si před vysíláním vylosují obálku, ve které budou mít jméno země. Na konci nám jméno země řeknou a my jim pustíme otázku našeho zpravodaje. Nevíme, kdo bude na jakou otázku odpovídat, takže to bude moment překvapení pro všechny,“ nastínila moderátorka.

„Třeba zpravodaj z Německa se ptá na něco, co se týká vztahu Česka a Německa nebo Německa a Evropské unie,“ přiblížila. Česká televize má jedenáct zahraničních zpravodajů, tedy je natočeno jedenáct otázek, nicméně předsedů je devět. „Takže dvě otázky zůstanou nezodpovězené,“ doplnila Witowská.