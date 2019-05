Zavolám Staňkovi a budu žádat vysvětlení, slíbil Hamáček, když viděl novou pracovní nabídku pro Fajta

Hamáček však zdůraznil, že nezná veškeré detaily, třeba zda prozatímní ředitel Morávek, jinak v oborou neznámý člověk, který má zkušenosti například z manažerské pozice v pekárně Penam z koncernu Agrofert, nebyl povinen Fajtovi nabídnout všechny volné pozice v Národní galerii.

„Vyplývá z toho jediné. Je třeba co nejrychleji ukončit provizorium v Národní galerii a vypsat standardní, transparentní výběrové řízení a postavit do čela respektovaného manažera a schopného odborníka,“ přál by si Hamáček, jehož ministerského kolegu za Fajtovo odvolání ostře zkritizovali ředitelé mnoha prestižních zahraničních galerií.